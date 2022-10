Pronostic Chelsea Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea - Manchester United : Les Red Devils résistent à la magie de Potter

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea – Manchester United :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis le licenciement de Thomas Tuchel et sa nomination à la tête de Chelsea, Graham Potter est toujours invaincu. L’ancien entraîneur de Brighton a permis auxde se redresser en Ligue des Champions mais aussi de revenir dans le Top 4 en Premier League. Actuellement, le club londonien occupe le dernier strapontin qualificatif pour la C1 avec une seule unité d’avance sur … Manchester United. Tenu en échec pour son 1match avec Chelsea, Potter a ensuite remporté les 5 suivants, toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, les Blues ont réalisé une prestation décevante à Villa Park, malgré la victoire, contre Aston Villa (0-2). Lors de ce succès, Chelsea s’est appuyé sur l’efficacité offensive de Mason Mount et sur le retour en grâce de Kepa. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis l’arrivée de Mendy, le portier espagnol a profité de la blessure du Sénégalais pour s’installer dans les cages avec réussite. En milieu de semaine, Kepa a de nouveau été décisif à Brentford avec plusieurs parades décisives face au buteur adverse Ivan Toney. Face aux, lesont montré quelques signes de fatigue, ne parvenant pas à emballer la rencontre. Potter avait pourtant poursuivi son turnover en mettant Sterling et Aubameyang sur le banc. Ces derniers devraient débuter contre Man U. Sorti contre Brentford, Callagher pourrait être rétabli pour la réception des Red Devils, ce qui ne sera pas le cas pour Reece James, Kanté et Fofana.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester United a certainement livré son meilleur match de la saison lors de la réception de Tottenham (2-0). Sans un grand Hugo Lloris, les Red Devils auraient pu s’imposer bien plus largement. En effet, le portier français a multiplié les parades mais n’a rien pu faire sur une frappe déviée de Fred et sur une réalisation de Bruno Fernandes. Cette performance a été ternie par le geste d’humeur de Cristiano Ronaldo, remplaçant, qui a décidé de rentrer au vestiaire 3 minutes avant la fin du match. Suite à cette attitude, le club a décidé d’écarter le Portugais pour le déplacement à Chelsea, voire pour une plus longue durée. Erik Ten Hag devrait aligner un XI très similaire à celui qui a débuté contre Tottenham avec les paires Martinez – Varane en défense centrale et celle du milieu de terrain composée par les Brésiliens Fred et Casemiro. Après quelques semaines d’adaptation, le Madrilène est désormais un titulaire en puissance. Invaincu depuis la déconvenue du derby face à City (6-3), United se déplace à Londres avec ambition. De plus, lesréussissent plutôt bien contre lesces dernières saisons car ils sont invaincus lors des 6 dernières confrontations à Stamford Bridge (3 nuls et 3 victoires). Avec la vitesse des Rashford, Antony, Sancho ou Elanga, Man U pourrait faire mal aux. Sur la lancée de leur prestation face à Tottenham, Manchester United devrait au moins accrocher un nul face à une formation de Chelsea un peu moins bien depuis la blessure de Reece James.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !