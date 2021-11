Pronostic Chelsea Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea enfonce Manchester United

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Dans le cadre de la 13journée de Premier League, Chelsea reçoit Manchester United à Stamford bridge. A l'orée de s'affronter, ces deux formations sont sur des dynamiques bien différentes puisque lesont remporté la Ligue des Champions et sont actuellement en tête de la Premier League, tandis que lesviennent de virer Solskjaer suite à des résultats décevants. Chelsea était dans une situation similaire il y a un an. L'équipe londonienne avait alors décidé de se séparer de Frank Lampard et de nommer Thomas Tuchel. Depuis l'arrivée du coach allemand, Chelsea n'a cessé de progresser et fait figure de favori pour le doublé LDC – Premier League. En milieu de semaine, les Blues ont assuré de très belle facture leur place en 8de finale de la C1 en explosant la Juventus (4-0). Ce match aura permis à Timo Werner de retrouver les terrains mais aussi le chemin du but. De son côté, Romelu Lukaku n'a pas joué. En Premier League, la bande à Tuchel reste sur une prestation impressionnante au King Power Stadium face à Leicester (0-3). Les seules mauvaises nouvelles de la semaine sont les sorties sur blessures des anciens Foxes, Kanté et Chilwell, touchés face à la Vieille Dame. Néanmoins, Chelsea possède un effectif très large qui devrait lui permettre de compenser ses éventuelles absences. En face, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas survécu à la déroute subie à Watford le week-end dernier (4-1) et a été temporairement remplacé par Carrick. Pour son 1match sur le banc, l'ancien joueur a vu ses protégés s'imposer à Villarreal après avoir souffert pendant 60 minutes. De Gea avait permis à son équipe de rester dans le match tandis que Ronaldo et Sancho ont profité de contre-attaques pour offrir la qualification pour les 8e de finale de la C1. En grande difficulté en PL, Man U évoluera sans Maguire, suspendu, tandis que les Pogba ou Shaw sont blessés. Le succès obtenu en Ligue des Champions a certainement redonné un peu de confiance aux Red Devils mais leur manque de maîtrise durant le match laisse penser que tous les maux ne sont pas encore soignés. Impressionnant de puissance, Chelsea devrait s'imposer à Stamford Bridge face à une équipe de Man U dans le dur malgré un Cristiano Ronaldo en feu.