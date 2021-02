Pronostic Chelsea Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea se heurte à Manchester United

L'affiche de la 26journée de Premier League oppose Chelsea à Manchester United à Stamford Bridge. Lesviennent de réaliser une excellente opération en huitième de finale de la Ligue des Champions en s'imposant face à l'Atletico Madrid (1-0) grâce à un superbe but d'Olivier Giroud. En Premier League, Chelsea est actuellement hors du Top 4, mais avec seulement deux points de retard sur West Ham. Invaincus depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, les Londoniens ont perdu des points sur la pelouse de Southampton le week-end dernier (1-1). Nommé en remplacement de Franck Lampard, Tuchel a solidifié Chelsea qui a encaissé seulement 2 buts depuis l'arrivée de l'ancien Parisien. Ce dimanche, lespassent un vrai test face à desqui possèdent la meilleure attaque d'Angleterre. Satisfait des prestations défensives de sa formation, Tuchel peaufine l'animation offensive qui ronronne à l'approche des 20 derniers mètres. Chelsea possède pourtant d'excellents éléments avec Werner, Giroud, Abraham, Ziyech, Pullisic, Havertz, Hudson-Odoi ou Mount.

En face, Manchester United semble condamner à lutter pour la seconde place de Premier League puisque City compte déjà 10 points d'avance et on voit mal less'écrouler. A égalité de points avec Leicester, United pourrait éloigner un adversaire direct pour le Top 4 en s'imposant à Stamford Bridge. En milieu de semaine, les partenaires de Maguire ont validé leu ticket pour les huitièmes de finale de l'Europa League face à la Real Sociedad (4-0 en cumulé). En Premier League, après 2 nuls consécutifs face à Everton (3-3) et à West Bromwich Albion (1-1), lesont renoué avec le succès lors de la réception de Newcastle (3-1) avec de nouvelles réalisations de Rashford et Bruno Fernandes, les deux hommes forts de Man U. Face à une formation de Chelsea qui aime posséder le ballon, les contres des Mancuniens pourraient leur permettre de ramener quelque chose de ce voyage à Londres. En effet, avec Rashford, Martial, Greenwood, James, Cavani, Fernandes ou un Luke Shaw qui adore les espaces, lesdevraient avoir des opportunités dans cette rencontre. De plus, le club mancunien réussit bien face auxà Stamford Bridge puisqu'il reste sur trois victoires. Plus solide cette saison, Manchester United devrait pouvoir accrocher au moins un nul face à Chelsea.