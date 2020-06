Pronostic Chelsea Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Chelsea doit tout donner face à Manchester City pour garder sa place en C1

Malgré le départ de son meilleur joueur (Hazard) et son interdiction de recrutement, Chelsea est 4de cette Barclays Premier League. Avec 5 points d'avance sur la 5e place occupée par Manchester United avant cette journée, Chelsea détient un petit matelas d'avance. Malheureusement insuffisant pour s'en contenté à 8 journées de la fin. Pour son match de reprise, Chelsea s'est fait peur, mais la formation londonienne a gagné. Menés sur le terrain d'Aston Villa après un but de Hause (43e) juste avant le retour aux vestiaires, les Londoniens ont pris les choses en main dans le second acte grâce à des buts de Pulisic (60e) et de Giroud (62). A domicile, les Blues restent sur 3 victoires au niveau national, dont l'une face à Manchester City.

En face, Manchester City n'a pas réalisé une très bonne saison au point de vue national. Liverpool va remporter le titre haut la main et son rythme imposé sur le championnat était intenable pour des Citizens parfois en manque de régularité. Néanmoins, City se consolera avec cette qualification probable pour les quarts de finals de C1, après une victoire au Bernabeu (1-2), contre le Real Madrid. Deuxième derrière Liverpool, les hommes de Guardiola font le job malgré le manque d'enjeu. Après une victoire éclatante contre les Gunners (3-0), c'était au tour de Burnley de goûter à la puissance de frappe des joueurs de City (5-0). Investie en cette fin de saison, Chelsea pourrait ne pas perdre cette rencontre contre des Mancuniens qui ne les avaient battu que 2-1 à l'Etihad.