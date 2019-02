Pronostic Chelsea Manchester City : Analyse, prono et cotes de la finale de Carabao Cup

Un coup de Blues de Chelsea face à Manchester City !

Maurizio Sarri, le coach de Chelsea, vit peut-être ses dernières heures à la tête de la formation londonienne. Les récentes contre-performances du club et des incompatibilités avec certains cadres ont écorné une collaboration qui avait pourtant bien débuté. Pour se sauver, l'Italien doit remporter la Carabao Cup. Son équipe s'est repris en milieu de semaine en disposant de Malmö en Europa League avec notamment un but d'Olivier Giroud et un autre de la pépite Hudson-Odoi. Pour cette rencontre, Sarri avait préservé Hazard, Jorginho, David Luiz et Higuain, et devrait les titulariser dimanche à Wembley. L'ancien coach du Napoli doit gérer l'incertitude autour de son excellent gardien Kepa, incertain pour la finale. Si son absence devait se confirmer, Caballero serait l'heureux élu mais l'Argentin n'apporte pas les mêmes garanties. Battu par United (2-0), humilié par City (6-0) et Bournemouth (4-0) récemment, Chelsea n'est pas au mieux.

De son côté, Manchester City arrive en pleine forme et reste sur 5 victoires consécutives. Les Citizens ont remporté 13 de leurs 14 derniers matchs en inscrivant régulièrement plusieurs buts. En milieu de semaine, City s'est fait peur en 1/8e de finale de la Ligue des Champions mais a su encore s'imposer à l'ultime minute face à Schalke (3-2). Les hommes de Guardiola avaient le match en main avant de décompresser et de se retrouver mené et en infériorité numérique. Le coaching du Catalan a permis à ses hommes d'égaliser sur un superbe coup-franc de Leroy Sané, tout juste entré en jeu, avant que Sterling ne profite d'une offrande de la défense allemande pour obtenir la victoire. Ce rappel à l'ordre sera certainement bénéfique à quelques heures d'affronter Chelsea pour la conquête d'un premier titre cette saison. Pour cette finale, nous voyons des Citizens flamboyants s'imposer et certainement mettre fin à l'aventure de Maurizio Sarri à Chelsea.