Pronostic Chelsea Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City se reprend à Chelsea

Champion d’Europe il y a 2 saisons, Chelsea a depuis connu de nombreux changements puisque Tuchel a été remplacé par Graham Potter et que le club est désormais présidé par l’homme d’affaires américain Todd Boelhy. Lesréalisent un exercice décevant avec la 10place du classement à 10 points déjà du Top 4. Avant la coupure imposée par le Mondial, Chelsea avait perdu 3 matchs de suite face à Brighton, Arsenal et Newcastle. De plus, les Londoniens s’étaient inclinés en Carabao Cup face à une formation de Manchester City fortement remaniée (2-0). Pour son retour à la compétition, l’équipe de Potter s’est défait logiquement de Bournemouth (2-0) à Stamford Bridge grâce à des réalisations de Havertz et Mount. Incapable d’enchaîner, Chelsea a ensuite été tenu en échec sur la pelouse du promu, Nottingham Forest (1-1), malgré une domination importante (72% de possession). Dominer ne permet pas toujours de gagner et lesont pu s’en rendre compte avec l’égalisation de Forest. L’équipe londonienne n’a plus remporté deux matchs consécutivement depuis la mi-octobre. Ce jeudi, ils s auront fort à faire face à l’une des meilleures formations de Premier League, Manchester City, d'autant que Potter déplore des absences importantes puisque les James, Kanté, Broja, Chilwell ou Fofana sont tous sur le flanc.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar de Chelsea, City a lui aussi largement dominé face à Everton sans pouvoir s’imposer ce week-end (1-1). En effet, malgré l’ouverture du score de Haaland, Man City a été tenu en échec par lesqui ont égalisé sur leur 1frappe. Ce nul a pour incidence de mettre la bande à Guardiola à 8 points d’Arsenal mais le leader londonien a fait match nul contre Newcastle mardi. Le nul à l’Etihad fait suite aux deux belles victoires précédentes obtenues depuis la reprise face à Liverpool en League Cup (3-2) et contre Leeds (1-3). Cette saison, City peut s’appuyer sur un buteur d’exception avec Haaland. Le Norvégien a déjà inscrit 21 buts lors des 16 premières journées de championnat. Bien épaulé par Foden (7 réalisations) ou par un de Bruyne toujours aussi précis dans la dernière passe (9 offrandes depuis le début de la compétition). Déterminé à revenir sur Arsenal, Man City devrait prendre le dessus sur une formation de Chelsea loin d’être impressionnante cette saison.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(328€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(336€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !