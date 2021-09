Pronostic Chelsea Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea affiche ses ambitions face à Manchester City

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Champion d’Europe en titre, Chelsea s’était imposé en finale de la dernière Ligue des Champions en dominant Manchester City (1-0) grâce à une réalisation de Kai Havertz. Depuis que lesont été repris par Thomas Tuchel, la formation londonienne n’a pas cessé de progresser, comme le confirme les résultats du club. Impressionnant de solidité l’an passé, Chelsea s’est renforcé cet été avec l’arrivée de Romelu Lukaku. Le Diable Rouge est venu combler l’un des rares points faibles de cette équipe, puisque Werner s’était montré trop discret sur le front de l’attaque. Depuis son arrivée, l’international belge a déjà inscrit 4 buts, toutes compétitions confondues. Avec le gabarit de Lukaku sur le front de l’attaque, Chelsea offre une impression de formation surpuissante. De plus, Tuchel semble avoir trouvé le système pour contrecarrer les plans de Guardiola, comme le montrent les 3 victoires obtenues en 3 confrontations par lessur les. Le week-end dernier, les partenaires d’Azpilicueta sont allés s’imposer avec la manière à Tottenham (0-3) avec des buts des tauliers Rüdiger, Silva et Kanté.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester City s’apprête à vivre une semaine incroyable avec ce choc face à Chelsea puis un déplacement au Parc des Princes en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. La semaine se terminera tout simplement à Anfield pour affronter lesde Liverpool. Les protégés de Guardiola ont difficilement lancé leur saison avec deux défaites face à Leicester dans le Community Shield et contre Tottenham lors de la 1journée de Premier League. Ensuite, les Citizens ont passé la vitesse supérieure avec plusieurs succès consécutifs face à Norwich (5-0), Arsenal (5-0), et Leicester (0-1). En revanche, le week-end dernier, les Citizens ont buté sur une très bonne équipe de Southampton (0-0), qui a repoussé City à 3 points du leader Chelsea. En milieu de semaine, les partenaires de Rodri se sont rattrapés en se défaisant facilement du petit club de Wycombe en Carabao Cup (6-1) avec notamment un doublé de Mahrez. Renforcé par l’arrivée de Lukaku, le Chelsea de Tuchel semble en mesure d’accrocher un nouveau succès face au City de Guardiola.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !