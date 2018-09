Pronostic Chelsea Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

3

Un coup de Blues pour les Reds

La rencontre de Carabao Cup entre Liverpool et Chelsea, dominée par les Blues mercredi à Anfield (1-2), a vu les deux entraîneurs effectuer des changements dans les compositions. Si ce résultat ne permet pas de définir la physionomie du match de Premier League où les deux onze-type vont cette fois s'affronter, il donne tout de même un léger avantage aux. Les prestations de Chelsea n'ont pas été mises en avant comme l'ont été celles de Liverpool sur le début de saison. Pourtant, la formation coachée par Sarri n'a perdu qu'un seul match depuis la reprise, et c'était face à City lors d'un Community Shield disputé sans Hazard, Kanté et Giroud. De plus, Chelsea est la seule équipe anglaise à avoir battu Liverpool depuis mi-mars, et cela par deux fois.Les Reds arrivent à Stamford Bridge avec l'ambition de maintenir leur invincibilité en. Jurgen Klopp devrait aligner son onze de départ habituel avec notamment son trio de feu : Salah-Firmino-Sané. Le technicien allemand a préservé Van Dijk lors du match de coupe du milieu de semaine, pour l'aligner samedi. Cette rencontre devrait offrir des buts aux spectateurs entre deux des meilleures attaques de Premier League. Devant ses supporters, Chelsea peut tenir au moins un résultat nul dans une rencontre avec plus d'un but.