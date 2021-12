Pronostic Chelsea Liverpool : Analyse cote et pronostic du match de Premier League

Chelsea peut s'offrir le scalp des Reds

L'année 2022 débute fort avec un 2ème choc en Premier League après celui opposant Arsenal et Manchester City samedi. Ce dimanche, ce sont Chelsea et Liverpool qui s'affrontent pour la 2ème place du classement en Angleterre, assez loin tout de même des Citizen qui possèdent encore un bon matelas d'avance de 8 points sur Chelsea et de 9 sur Liverpool avant le début de cette 21ème journée. Champion d'Europe en titre, Chelsea aurait sans doute aimé s'offrir le titre sur la scène nationale mais les Blues devraient avoir du mal à refaire leur sur City dans les mois à venir. Pourtant, les Londoniens n'ont perdu que 2 fois en 20 rencontres mais ils ont perdu trop de points en cours de route ces dernières semaines, notamment face à Everton (1-1), Wolverhampton (0-0) ou encore Brighton mercredi soir en toute fin de rencontre alors qu'il semblaient avoir la victoire en main. Entre temps, les hommes de Thomas Tuchel avaient tout de même pu s'imposer contre Aston Villa (1-3). Face à eux, Liverpool ne s'avance pas particulièrement en confiance pour ce choc. En effet, alors qu'ils restaient sur une excellente série de 6 victoires de rang, notamment face à Aston Villa (1-0) et Newcastle (3-1) ces dernières semaines, les Reds ont vu leur belle dynamique prendre fin avant Noël contre Tottenham (2-2). Ensuite, les hommes de Jurgen Klopp ont eu toutes les peines du monde à se défaire de Leicester aux tirs au but en League Cup avant d'être battus par ces mêmes Foxes cette semaine lors d'une rencontre où ils ont clairement manqué d'inspiration offensive. Aussi, à la lumière de ces difficultés, les Blues, grâce au soutien de leurs supporters, pourraient s'offrir la victoire dans cette belle rencontre.