Pronostic Chelsea Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea veut sa revanche face à Leicester

Quelques jours après leur affrontement en finale de la FA Cup, Chelsea et Leicester se retrouvent en Premier League pour une rencontre importante dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. Les deux équipes étaient bien installées dans le Top 4 mais voient Liverpool revenir très fort lors des dernières journées. En effet,etne possèdent respectivement qu'1 et 3 points d'avance sur la formation de Jürgen Klopp. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, Chelsea s'était montré exceptionnel avec des qualifications pour les finales de la FA Cup et de la Ligue des Champions, mais aussi un excellent parcours en championnat. En revanche, les Londoniens connaissent leur premier coup de moins bien puisqu'ils viennent de s'incliner lors des deux derniers matchs face à Arsenal en Premier League (0-1) et surtout face à Leicester en finale de FA Cup (0-1). Tuchel reçoit ses premières critiques notamment sur son entêtement à titulariser Timo Werner, extrêmement décevant. De plus, face aux, l'ancien coach avait décidé d'intervertir les places habituelles de Reece James et Cesar Azpilicueta, choix tactique non payant et qui a même coûté l'ouverture du score.De son côté, Leicester a concrétisé son exceptionnelle saison en remportant la FA Cup. Ce succès vient récompenser l'excellent travail réalisé par Brendan Rodgers depuis sa prise de fonction. En s'imposant la semaine passée à Old Trafford face à Man U en championnat, Leicester a fait un grand pas vers le Top 4. Sous la pression d'une équipe de Liverpool qui revient fort, lesont besoin de points pour assurer leur place en Ligue des Champions la saison prochaine. Avec Chelsea et Tottenham au programme, les partenaires de Jamie Vardy vont devoir s'arracher. Leur succès obtenu en FA Cup où ils ont parfaitement contenu tactiquement Chelsea, leur a offert de la confiance. Les Tielemans, Fofana ou Schmeichel se sont montrés exceptionnels lors du gain de la FA Cup. Revanchard et à Stamford Bridge, Chelsea semble le mieux placé pour accrocher un résultat dans une rencontre qui devrait nous offrir moins de 3 buts comme samedi (victoire 1-0 de Leicester).