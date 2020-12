Pronostic Chelsea Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea enchaîne face à Leeds

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea - Leeds :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis sa défaite de la 2journée face à Liverpool, Chelsea monte en régime et n’a plus perdu la moindre rencontre en Premier League. Cette bonne période permet aux Blues d’occuper la 3place du classement à 2 points de Tottenham et Liverpool. Arrivé de Rennes pour remplacer un Kepa fébrile, Edouard Mendy a fini avec 5 clean sheets sur les 7 dernières journées. Offensivement, Kai Havertz cherche toujours sa place, au contraire d’un Hakim Ziyech dont les coups de patte apportent souvent le danger dans la surface adverse. Qualifié pour les huitièmes de finales de la Ligue des Champions, Chelsea vient de s’imposer brillamment à Séville avec un quadruplé d’Olivier Giroud, assurant la 1place de son groupe. Le club londonien peut désormais se concentrer sur la lutte pour le titre en Premier League. Lampard dispose d’un effectif de qualité qui devrait lui permettre d’être compétitif dans cette période chargée. Lesrestent sur un match nul face à une solide formation de Tottenham (0-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leeds est l'une des formations les plus intéressantes à voir évoluer cette saison mais les résultats ne suivent pas toujours. Promu cette saison, le club de Marcelo Bielsa pratique un jeu séduisant tourné vers l’attaque mais occupe seulement la 12place du classement avec 8 points d’avance sur la relégation. Leeds a vécu un passage compliqué entre la 5et la 8journée avec 3 défaites. Lesse sont repris face à Arsenal avec le point du match nul. Ce résultat n’est pas mérité au regard de la domination outrancière du club du Yorkshire sur les Gunners. Le week-end dernier, Leeds est allé chercher la victoire à Goodison Park face à Everton (1-0) grâce à un but de l’excellent Raphinha, arrivé de Rennes. Le retour en forme descoïncide avec le retour de blessure de Kalvin Phillips. Le milieu de terrain international anglais vient de réaliser deux excellentes prestations et a été élu homme du match contre les Toffees. Depuis le départ de cette saison, Leeds pose des soucis aux grosses cylindrées, avec une courte défaite à Liverpool (4-3), des nuls contre Man City et Arsenal, et une victoire face à Everton. Chelsea est prévenu et devra se méfier du rythme imposé par les Peacocks. Néanmoins la solidité défensive des Blues et leurs aptitudes en contre-attaque laissent penser qu’ils devraient être en mesure de s’imposer face à Leeds.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Chelsea Leeds détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !