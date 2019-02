Pronostic Chelsea Huddersfield : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Chelsea se reprendt face à Huddersfield

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea - Huddersfield :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’humiliation reçue à Bournemouth en milieu de semaine (4-0) a poussé leshors du Top 4. Les hommes de Sarri affrontent l’adversaire idéal pour se reprendre, Huddersfield. Chelsea a perdu ses 3 derniers déplacements mais se montrent performants à domicile. Seul Leicester City a réussi à s’imposer à Stamford Bridge (1-0). A la lutte avec United et Arsenal pour la dernière place qualificative en Ligue des Champions, Chelsea doit obligatoirement s'imposer. Pour cela, Sarri compte sur Hazard décevant face aux Cherries. Le Belge est essentiel au jeu des Blues et est impliqué déjà dans 20 buts cette saison (10 réalisations et 10 passes).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Huddersfield garde un bon souvenir de sa venue à Stamford Bridge lors de l’exercice précédent. Les partenaires de Depoitre avaient décroché un nul qui leur avait en effet permis de se maintenir en Premier League. Cette saison est nettement plus compliquée pour le club. Dernier de Premier League et pire attaque, Huddersfield voit son avenir dans l’élite du foot anglais être compromis. La nouvelle défaite concédée à domicile face à Everton en milieu de semaine confirme cette tendance. Avec pour seul résultat positif, un nul à Cardiff lors des 11 derniers matchs, le déplacement à Chelsea ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Un Chelsea revanchard devrait s’imposer à Stamford Bridge sans concéder de but face à Huddersfield.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Huddersfield détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !