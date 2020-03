Pronostic Chelsea Everton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Chelsea et Everton !

Chelsea, 4, occupe le dernier strapontin qualificatif pour la Ligue des Champions. Lespossédaient plusieurs points d'avance sur leurs poursuivants mais une mauvaise série de résultats a permis à Man United et Wolverhampton de se rapprocher à 3 points. Les hommes de Lampard ont réalisé une belle opération cette semaine en se qualifiant pour les quarts de finale de la FA Cup en éliminant Liverpool (2-0). Lors de ce match, Willian s'est blessé et devrait manquer cette rencontre, tout comme Tammy Abraham, Christian Pulisic, Kanté, Callum Hudson-Odoi. De plus, Lampard est privé de son maître à jouer Jorginho, suspendu suite à une accumulation de cartons. Le jeune Billy Gilmour, impressionnant face à Liverpool, devrait aligner une deuxième titularisation de rang, tandis qu'Olivier Giroud, plutôt bon lors de ses dernières sorties devrait profiter de l'absence d'Abraham. En plus de cette longue liste d'absences, Chelsea connaît des problèmes à Stamford Bridge où lessont trop irréguliers.

Depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti à Everton, seuls Liverpool et Manchester City ont pris plus de points que lesen Premier League. Malgré une modeste 11place, l'entraîneur italien a totalement relancé la formation de Liverpool. Le week-end dernier, ses protégés ont partagé les points avec Manchester United. Les Toffees peuvent notamment compter devant sur leur excellent duo composé de Richarlison et Calvert-Lewin. Le jeune international anglais a une très belle carte à jouer en vue de l'Euro avec les absences actuelles combinées de Kane et Rashford. L'horizon semble dégagé pour Everton, cependant Stamford Bridge ne leur réussit guère. Pour retrouver trace d'un succès d'Everton à Chelsea, il faut remonter à novembre 1994. Cette rencontre entre deux formations tournées vers l'offensive devrait nous offrir des buts des deux côtés comme lors des 6 derniers matchs d'Everton.