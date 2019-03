Pronostic Chelsea Dynamo Kiev : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Chelsea prend une option à Stamford Bridge face au Dynamo Kiev

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Chelsea – Dynamo Kiev chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chelsea va mieux. Les succès obtenus face à Tottenham et Fulham ont relancé les Blues proches de l’implosion suite à la défaite en finale de Carabao Cup face à City (défaite aux tirs au but malgré une belle prestation défensive des). Sous pression, Sarri se serait bien passé de l’incident Kepa. D'abord sanctionné, le jeune gardien espagnol a retrouvé les buts face à Fulham. Eliminé de la FA Cup et distancé en Premier League, Chelsea va tout faire pour remporter cette Ligue Europa. Au tour précédent à Malmö, Sarri avait aligné une équipe très compétitive avec les Willian, Pedro, Luiz ou Jorginho. Le coach italien est conscient que l’Europa League est le seul moyen d’apporter un titre aux Blues cette saison. A Stamford Bridge, les 4 derniers succès obtenus l’ont été sans encaisser de but. Dans une configuration de match/retour, les Blues vont tout faire pour s’imposer sans encaisser ce fameux but à l’extérieur, porteur d’espoir pour les adversaires.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Dynamo Kiev est également habitué aux grands matchs européens. Sorti premier de son groupe devant Rennes, Kiev a ensuite dominé l’Olympiakos en 1/16e de finale (3-2 en cumulé). Les Ukrainiens viennent de reprendre la compétition suite à leur longue trêve hivernale et n’ont disputé que 4 rencontres en 2019. Le club ukrainien a recruté lors du mercato l’espagnol Fran Sol en provenance de Willem II pour occuper la pointe de l’équipe et épauler les 2 pépites Tsygankov et Shaparenko. Logiquement au-dessus, les Blues devraient pouvoir s’imposer sans encaisser de but pour se mettre dans les meilleures conditions avant un déplacement périlleux en Ukraine.- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Dynamo Kiev encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !