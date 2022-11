Pronostic Chelsea Dinamo Zagreb : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Chelsea se reprend face au Dinamo Zagreb

Chelsea a connu un moment important cette saison avec le licenciement de Thomas Tuchel et son remplacement par le Britannique Graham Potter. L’ancien entraîneur de Brighton a connu un départ parfait puisque son équipe est restée invaincue lors de ses 9 premiers matchs. Cependant, cette belle série s’est arrêtée le week-end dernier contre l’ancienne équipe de Potter, Brighton. Bien plus entreprenants, lesse sont facilement imposés face aux Blues (4-1) avec notamment deux buts inscrits contre leur camp par les joueurs de Chelsea. Suite à ce revers, les Londoniens ont reculé à la 6place de Premier League avec 3 points de retard sur le Top 4. En Ligue des Champions, les Blues ont parfaitement redressé la barre après leur défaite de la 1journée face à Zagreb (1-0) qui avait coûté sa place à Tuchel. En effet, Chelsea s’est notamment défait du Milan AC à deux reprises et de Salzbourg lors de la dernière journée (1-2). Ces bonnes performances ont permis aux Blues d’assurer leur qualification pour le prochain tour et même la 1place. Au niveau de l’effectif, Potter déplore des absences importantes puisque Reece James, Koulibaly, Fofana ou Kanté sont tous indisponibles.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Dinamo Zagreb ne peut plus rien espérer en C1 puisqu’il est dernier avec un écart trop important par rapport aux équipes de tête. Cependant, Zagreb peut encore aller chercher la 3e place qui permet de jouer l'Europa League. Sur leur parcours, les Croates avaient réalisé un exploit en prenant le dessus sur Chelsea (1-0) lors de la 1journée grâce à l’inévitable Orsic. Depuis cette très bonne prestation, le Dinamo souffre et vient de subir une déconvenue à domicile contre le Milan AC (0-4). Sur la scène nationale, le club de Zagreb reste sur un revers contre Osijek (1-0). Malgré cette contre-performance, la formation croate occupe la tête de son championnat avec 4 points d’avance sur l’Hajduk Split. En quête de rachat après son humiliation à Brighton et sa défaite du match aller, Chelsea devrait relever la tête pour s’imposer face au Dinamo Zagreb.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Dinamo Zagreb encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !