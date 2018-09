Pronostic Chelsea Cardiff : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Chelsea veut continuer son sans-faute

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea - Cardiff :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Maurizio Sarri a déjà conquis tout son monde du côté de Stamford Bridge, et notamment les joueurs. Certains, comme Willian ou Hazard, ont même expliqué publiquement qu’ils ne seraient pas restés sans le départ du défensif Antonio Conte. Au contraire, Sarri prône un beau football, comme il l’a démontré au Napoli ces dernières saisons. Pour ce match, il va pouvoir compter quasiment sur tout son effectif, hormis Fabregas qui ne devrait pas être rétabli à temps. Le technicien italien a trouvé sa défense avec le quatuor Azpilicueta-David Luiz-Rüdiger-Marcos Alonso. Au milieu, les deux incontournables sont N’Golo Kanté et Jorginho, transfuge du Napoli. A leurs côtés, Barkley et Kovacic se relaient. Offensivement, Eden Hazard et Morata ont toujours débuté lorsqu’ils étaient disponibles, et Willian et Pedro se disputent le poste d’ailier droit. Chelsea a remporté tous ses matchs et reste sur un clean sheet à domicile face à Bournemouth.Ce samedi, Chelsea affront Cardiff, promu de Championship qui compte 2 points après 4 journées en Premier League. La formation de Neil Warnock reste sur une défaite honorable à domicile face à Arsenal (2-3) mais la défense des(3 buts encaissés) n'est pas celle des(8 buts encaissés). En déplacement, l’équipe galloise n’a toujours pas trouvé le chemin des filets, que ce soit à Bournemouth ou à Huddersfield. La mission s’annonce compliquée face aux Blues, très forts offensivement et en général très solides à domicile. Nous voyons Chelsea s’imposer sans concéder de but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevez non pas 100€ mais bien 120€ de remboursement en EXCLU avec SoFoot !avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 290€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec