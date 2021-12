Pronostic Chelsea Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea s'en remet à Lukaku face à Brighton

de Premier League derrière Manchester City et Liverpool, Chelsea a perdu des points précieux dans la course au titre en concédant 2 nuls lors des 3 dernières journées face à Everton (1-1) et à Wolverhampton (0-0). Mais alors qu'on pouvait s'attendre à un nouveau résultat négatif dimanche sur la pelouse d'un Aston Villa revigoré par l’arrivée de Steven Gerrard, lesl'ont emporté à Birmingham (1-3) pour le Boxing Day. La rentrée à la mi-temps de Romelu Lukaku, de retour du covid, à 1-1 a été déterminante avec un but et un penalty obtenu. Il devrait être aligné d'entrée ce mercredi si son physique lui permet. A noter qu'en milieu de semaine dernière, les Londoniens avaient fait le taf en s’imposant à Brentford (0-2) en 1/4 de finale de Carabao Cup.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Auteur d'un bon début saison, Brighton est 9de Premier League et semble en bonne voie pour remplir son objectif premier, à savoir le maintien. Après 11 journées sans la moindre victoire (dont 8 nuls), les hommes de Graham Potter ont remporté dimanche, lors du Boxing Day, un match très important, face au meilleur promu de la saison pour l'instant, Brenford (2-0). La doublette d'attaquants formée par Maupay et Trossard, a inscrit 2 buts (1 chacun). Bien au-dessus sur le papier, Chelsea devrait s'imposer à domicile face à Brighton dans un nouveau match à moins de 4 buts (comme les 7 dernières rencontres de Brighton).- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Brighton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !