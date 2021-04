Pronostic Chelsea Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea retrouven le Top 4 face à Brighton

Thomas Tuchel réalise un excellent travail à la tête desde Chelsea. Depuis son arrivée, l'ancien coach parisien a permis à son équipe de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions où elle affrontera le Real Madrid. Le week-end dernier, les Londoniens ont réussi un petit exploit en s'imposant en demi-finale de la FA Cup face à Manchester City (1-0) grâce à une réalisation d'Hakim Ziyech. De plus, les Blues sont toujours dans le coup en Premier League pour intégrer le Top 4 puisqu'ils comptent seulement 1 point de retard sur West Ham. Avec la défaite deset le nul entre Everton et Tottenham, Chelsea a une belle carte à jouer lors de ce match en retard face à Brighton. TT a pris l'habitude de faire tourner son effectif et il ne serait pas étonnant de voir les Havertz, Pulisic et Zouma débuter cette rencontre. Les Blues doivent se racheter après leur défaite à Stamford Bridge face à West Bromwich Albion.

De son côté, Brighton a certainement apprécié l'égalisation tardive desface à Fulham (1-1). Ce nul permet aux Seagulls de compter 6 points d'avance sur le club londonien, premier relégable. Lors des dernières journées, Brighton s'est donné un peu d'air en s'imposant notamment face à Southampton (2-1) et Newcastle (3-0). Sur leur lancée, les partenaires de Neal Maupay ont réalisé de très bonnes prestations face à des écuries du haut de tableau avec une courte défaite à Old Trafford face à Man U (2-1) et un nul contre Everton (0-0). Pour cette rencontre en retard, Chelsea ne devrait pas laisser passer leurs chances de revenir dans le Top 4 et s'imposer face à Brighton.