Pronostic Chelsea Bournemouth : Analyse, prono et cotes du match de Carabao Cup

Chelsea valide son ticket pour les quarts face à Bournemouth

Grâce à sa victoire à Brighton et la contre-performance d'Arsenal ce week-end, Chelsea occupe seul la 4place de Premier League, avec 3 points d'avance sur les Gunners et 11 sur United. Lesont seulement perdu deux fois cette saison, à Tottenham (3-1) et à Wolverhampton (2-1). A domicile, les hommes de Sarri sont très performants et présentent toutes compétitions confondues un bilan de 10 victoires pour 3 nuls (face à United, Liverpool et Everton). Lesont d'ailleurs récemment vaincu Manchester City (2-0) à Stamford Bridge, l'unique défaite des hommes de Guardiola dans ces matchs nationaux cette saison. Séduisants offensivement dans le sillage d'Eden Hazard, les Londoniens sont aussi très performants défensivement. Il n'ont d'ailleurs pas encaissé de but lors des 4 dernières réceptions. Bournemouth a réalisé un très bon début de saison mais vit actuellement un passage difficile, avec seulement une victoire lors des 7 derniers matchs. Cette triste série s'explique en partie par l'adversité rencontrée récemment (Manchester United, Arsenal, Manchester City, Liverpool et un Newcastle très performant sur le dernier mois). Leset lesse sont déjà rencontrés à Stamford Bridge en Premier League cette saison, pour une victoire de Chelsea (2-0). Pour ce match, nous voyons Chelsea s'imposer sans concéder de but contre une formation de Bournemouth en difficulté face aux "gros".