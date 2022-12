Pronostic Chelsea Bournemouth : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea encore embêté par Bournemouth

Seulement 8de Premier League à l'orée de cette journée, Chelsea fait pour l'instant une saison très décevante malgré son changement d'entraîneur. Difficilement qualifié pour la suite de la Ligue des Champions, l'équipe londonienne est déjà éliminée de League Cup et est donc en difficultés en championnat. Dans cette Premier League, Chelsea est tout simplement sur une série de 5 matchs sans victoire : 2 nuls face à Manchester United et Brentford, pour 3 dernières défaites contre Brighton, Arsenal et Newcastle. Lesne se sont pas non plus rassurés pendant le Mondial puisqu'ils ont perdu leur seul et unique match amical disputé, contre Aston Villa (0-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Bounemouth est 14du classement, en phase avec son objectif de maintien. Egalement dans une mauvaise période avant la coupure due à la Coupe du Monde, le club avait tout de même su l'enrayer en s'imposant deux fois contre Everton à domicile : en League Cup (4-1), et en championnat (3-0). Si lesont été battus en milieu de semaine passée à Newcastle pour les 8de finales de cette Coupe de finale anglaise (1-0), ils ont encore montré qu'ils savaient se montrer embêtants. Sur ses 5 dernières défaites, Bournemouth a perdu une seule fois par plus d'1 but d'écart et il pourrait encore résister à un Chelsea dans le mal. Il faut d'ailleurs remonter à 2018 pour voir une victoire des Londoniens avec 2 buts d'écart sur Bournemouth.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Bournemouth encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !