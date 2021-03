Pronostic Chelsea Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Après le carton plein sur le derby madrilène de dimanche, le but de Mbappé mercredi et le nul entre Monaco et Lille dimanche, on vous donne nos pronostics pour ce Chelsea - Atlético. Avec un bonus énorme de 250€ à découvrir.

250€ offerts chez Barriere Bet pour parier sur Chelsea - Atlético

Nos paris sur Chelsea - Atlético de Madrid

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Chelsea est devenu ultrasolide avec Tuchel

L'Atlético gagne beaucoup moins

Lille avec Yılmaz

Les compos probables pour Chelsea - Atlético de Madrid :

Chelsea – Atlético : la meilleure attaque c’est la défense

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis son lancement récent,vous offre- un 1pari remboursé de 150€.- 100€ de Cashback à récupérer sur vos paris suivants.Si vous cherchez un nouveau site pour récupérer un gros bonus et miser sur le retour de la C1, c'est clairement le moment de découvrir Barriere Bet.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.En s’imposant au match aller sur la pelouse du Wanda Metropolitano (0-1) grâce à un exploit d’Olivier Giroud, Chelsea a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des champions. D'autant que pour se qualifier, lespeuvent compter sur leur énorme solidité affichée depuis l’arrivée de Thomas Tuchel. En effet, le club londonien n’a encaissé que 2 buts lors des 12 rencontres disputées, et Edouard Mendy a conservé sa cage inviolée à 7 reprises sur cette période. Cette bonne passe a permis au club londonien de retrouver le top 4 de Premier League. Ce week-end, Chelsea a connu un léger coup d'arrêt en concédant le nul sur la pelouse de Leeds (0-0).De son côté, l’Atlético de Madrid connaît un coup de moins bien depuis quelques semaines. Le match aller assez largement dominé par Chelsea a montré les limites actuelles des. En effet, alors qu’ils semblaient s’envoler vers le titre, les Matelassiers se retrouvent désormais sous la pression du Real et du FC Barcelone. Ce week-end, la bande à Simeone a une nouvelle fois déçu en se contentant du nul sur la pelouse de Getafe (0-0). Dépendante offensivement de Luis Suárez, la formation madrilène avait concédé un autre nul, à la maison face au rival du Real, il y a 10 jours (1-1). Entre-temps, lesétaient arrivés à battre Bilbao en match en retard (2-1).Côté Chelsea, seul Thiago Silva devrait encore louper cette rencontre. Habitué à effectuer quelques rotations dans son équipe, surtout devant, Tuchel devrait titulariser le héros du match aller, Olivier Giroud. En face, lesont récupéré Giménez par rapport à l'aller et pourraient être au complet à Stamford Bridge.: Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kanté, Kovačić, Chilwell - Mount, Werner - Giroud.: Oblak - Savić, Giménez, Hermoso - Koke - Trippier, Llorente, Lemar, Carrasco (ou Saúl) - Suárez, Félix.Si la défense est le grand point fort de Chelsea, l’animation offensive est en revanche décevante. En effet, les, malgré leur domination, peinent à se montrer dangereux et sont souvent sauvés par des exploits individuels. Les derniers matchs en sont la parfaite illustration, avec le retourné de Giroud face à l’Atlético, le bijou de Mason Mount à Anfield ou la prestation de haut vol de Kai Havertz face à Everton. Sans ce coup de génie, Chelsea souffre offensivement comme il l’a confirmé ce week-end face à Leeds. Néanmoins, les dernières prestations des Madrilènes (seulement 2 victoires sur leurs 6 derniers matchs) ainsi que la solidité de Chelsea laissent penser que lessont en mesure d’accrocher au moins un nul dans une rencontre avec moins de 3 buts, comme lors de 11 des 12 matchs de Chelsea depuis l’arrivée de Tuchel.Retrouvez le Pronostic Chelsea Atlético Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !