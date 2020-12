Pronostic Chelsea Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea fait respecter la logique face à Aston Villa

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea Aston Villa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En embuscade en championnat, Chelsea espère encore le titre même s'il va sans doute surtout jouer une place dans le top 4. Très solides à domicile cette saison, lesn'y ont perdu qu'une seule fois toutes compétitions confondues et c'était face au champion en titre et leader Liverpool. Depuis cette défaite, Chelsea (qui a aussi dominé sa poule de C1) a signé 4 victoires et 2 nuls face à Tottenham et Southampton à Stamford Bridge en championnat.chezjusqu’au 30 décembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Aston Villa fait également une 1partie de saison et peut clairement prétendre à retrouver l'Europe pour la 1fois depuis 10 ans. Le club situé à Birmingham manque ce pendant de régularité et pourrait tomber à Stamford Bridge où il se déplacera sans son défenseur central international Tyrone Mings, expulsé lors du Boxing Day face à Crystal Palace. A domicile, Chelsea devrait faire le job.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Aston Villa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !