Pronostic Chelsea Arsenal : Analyse, prono et cotes de la finale de Ligue Europa + 10€ offerts pour parier GRATOS

Nos paris sur Chelsea Arsenal

retirer ce remboursement direct sur votre compte bancaire

Chelsea sur sa bonne lancée

Arsenal joue gros

Une grosse incertitude pour les Blues et du classique pour Arsenal

Les compo probables :

La discipline de Chelsea peut faire la différence

Les Bleus de Chelsea ont bien terminé la saison. Les hommes de Sarri ont tout d'abord validé leur participation en Ligue des champions la saison prochaine en prenant la 3e place de Premier League, derrière Liverpool et Man City. Puis, Chelsea s'est hissé en finale de l'Europa League en restant invaincu tout au long de son parcours. Les Blues disputent à cette occasion leur deuxième finale de la saison après celle perdue aux tirs aux buts contre City en Carabao Cup. Si les Blues n'ont pas su tenir le rythme effréné de Liverpool et City en championnat, ils ont en revanche montré leur savoir-faire en coupes. En 2013, Azpilicueta et David Luiz faisaient déjà partie du groupe qui s'était imposé avec Chelsea face à Benfica lors de cette compétition.De son côté, Arsenal a nettement plus de pression pour ce match. En effet, les hommes d'Emery dont l'objectif principal de début de saison était d'accrocher un accessit pour la prochaine Ligue des champions ont failli en championnat. Cinquièmes de Premier League, les Gunners seront au pire en Europa League, mais doivent s'imposer lors de cette finale à Bakou pour décrocher une place en C1. Arsenal a souvent fait preuve d'irrégularité en Championnat, alternant victoires à domicile et des résultats inconstants en déplacement. En Europa League, les Gunners ont notamment remporté leurs 4 matchs face au Napoli et Valence.N'Golo Kanté est incertain et va probablement manquer ce rendez-vous. De plus, Robin Loftus-Cheek qui a terminé la saison en boulet de canon et qui a été un des artisans de la qualification en finale s'est gravement blessé lors d'un match amical. Sarri devrait être contraint de se tourner vers un trio Kovacevic-Jorginho-Barkley qui a fière allure au milieu, mais les solutions seront plus limitées sur le banc. Offensivement, le coach italien possède tous ses éléments (hormis la pépite Hudson-Odoi), et compte sur un Eden Hazard des grands soirs pour faire la différence. Courtisé par le Real Madrid, le joueur belge devrait disputer son dernier match avec sa formation. Arsenal devrait évoluer avec un groupe classique, le club déplore depuis quelques temps les absences de Bellerin ou Ramsey, titulaires du début de saison. Emery devra également se passer de son ailier arménien Henrikh Mkhitaryan, absent pour des raisons politiques. Le coach espagnol compte sur son prolifique duo Lacazette-Aubameyang pour faire la différence.Cette opposition s'annonce disputée entre deux formations qui ont terminé côte à côte en Premier League. Si Arsenal possède un duo d'attaquants capable de marquer à tout moment, Chelsea n'est pas en reste avec une ligne offensive très intéressante. Défensivement, les Blues semblent apporter plus de garanties que les Gunners, et ce, malgré la probable absence de Kanté. La rigueur défensive des Blues pourrait être la clé de ce match. Cette finale devrait offrir des buts et Chelsea semble le plus armé pour remporter ce titre tant convoité.