Pronostic Chelsea Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Chelsea – Arsenal avec des buts de chaque côté

L'affiche du dimanche midi en Premier League nous offre un derby londonien entre deux candidats au titre, Chelsea et Arsenal. Les Blues ont vécu un début de saison agité avec le licenciement de Thomas Tuchel. Son remplaçant Graham Potter a plutôt bien démarré mais a connu son premier couac la semaine passée. En effet, les Blues ont été surclassés par Brighton (4-1) qui n'est autre que l'ancienne équipe de Potter. Suite à cette défaite, Chelsea a glissé hors du Top 4 et se retrouve désormais en 6e position avec 10 points de retard sur les Gunners et 3 sur Newcastle, 4e. En milieu de semaine, la formation londonienne a fait le taf en Ligue des Champions pour s'assurer la première place du groupe devant le Milan AC. Les Blues ont été cueillis à froid par le Dynamo Zagreb mais ont ensuite réagi par Raheem Sterling et le Suisse Zakaria, buteur pour sa première titularisation. Potter est privé de plusieurs éléments puisque les Reece James, Kante, Kovacic, Kepa ou Fofana sont tous sur le flanc. Cette rencontre face à Arsenal sera particulière pour Aubameyang qui va retrouver son ancienne formation.

En face, Arsenal est la belle surprise de ce début de championnat. Les Gunners réalisent une excellente entame de championnat et occupent la première place avec 2 points d'avance sur Manchester City. L'objectif des hommes d'Arteta est de conserver cette place jusqu'au début de la Coupe du Monde. Depuis le début de saison, Arsenal s'est montré intraitable ne s'inclinant qu'une seule fois sur la pelouse de Manchester United (3-1). Depuis ce revers, les Gunners ont seulement perdu des points contre Southampton (1-1) de nouveau en déplacement. Dans on stade de l'Emirates, Arsenal a fait le plein mais a connu ses seules contre-performances loin de ses bases. Le week-end dernier, la bande à Arteta s'est facilement imposée contre Nottingham Forest (5-0) avec le doublé du jeune Nelson, entré en cours de jeu pour remplacer Saka, blessé. La blessure ne semble pas si grave que prévue pour l'international anglais qui pourrait même être disponible pour ce choc face à Chelsea. Depuis le débt de saison, Arsenal a toujours marqué au moins un but dans ses matchs. Pour ce derby londonien, on devrait voir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté. Le leader Arsenal tentera d'asseoir sa domination.