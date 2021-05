Pronostic Chelsea Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea – Arsenal : des Blues en pleine réussite

L'arrivée de Thomas Tuchel a métamorphosé le club londonien qui réalise une fin de saison impressionnante. En effet, les Blues se sont dans un premier temps qualifié pour la finale de FA Cup où ils retrouveront Leicester le week-end prochain, et ont aussi effectué une très belle remontée au classement puisqu'ils occupent la 3place avec 6 points d'avance sur le 5. De plus, les partenaires de César Azpilicueta se sont brillamment qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions en éliminant successivement l'Atlético Madrid, Porto et le Real Madrid. Dans quelques semaines, lesretrouveront Manchester City pour tenter de décrocher une nouvelle couronne européenne. En préambule de cette confrontation, les deux formations s'affrontaient le week-end dernier en Premier League à l'Etihad. Menés au score à la mi-temps, les Londoniens ont renversé le score pour décrocher 3 points précieux mais aussi repousser le sacre des hommes de Guardiola en Premier League (victoire 2-1 de Chelsea). Ajoutons que cette victoire est la deuxième de Tuchel face à Guardiola depuis son arrivée en Angleterre, puisque Chelsea s'était également imposé en demi-finale de la FA Cup face aux Citizens. Ce mercredi, les Blues affrontent Arsenal pour un derby londonien qui pourrait leur permettre de consolider leur place dans le Top 4.De son côté, Arsenal vit une nouvelle saison décevante. En effet, lespointent au milieu de tableau et comptent plusieurs points de retard sur les places européennes. De plus, le club londonien avait l'opportunité de sauver sa saison en Europa League mais n'a pas su renverser la tendance face à Villarreal (2-1) en demi-finale. Sous pression, Mikel Arteta se retrouve sous le feu des critiques pour ses choix. Le week-end dernier, le technicien catalan avait décidé de mettre à la fois Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc. Les Gunners se sont difficilement imposés face à une formation de West Bromwich Albion (3-1) qui est condamné à descendre en Championship. Pour ce derby, Chelsea devrait se défaire d'une formation d'Arsenal irrégulière mais globalement décevante.