Pronostic Chelsea Ajax : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Ce mardi, Chelsea reçoit dans son stade de Stamford Bridge, l'Ajax d'Amsterdam dans le cadre de la 4journée de la Ligue des Champions. Les Blues, après une défaite inaugurale face à Valence, se sont bien repris en s'imposant à Lille et à Amsterdam. Les Londoniens partagent la tête du groupe avec les Néerlandais. En Premier League, les hommes de Lampard sont une très belle série de 5 victoires consécutives. Ce week-end, deux des hommes en forme du moment, Tammy Abraham et Christian Pulisic se sont distingués en inscrivant chacun un but face à Watford. Depuis le début de saison, les Blues ont connu plus de difficulté à domicile qu'en déplacement. En effet, 3 des 4 défaites des protégés de Lampard ont eu lieu à Stamford Bridge. De son côté, l'Ajax a pris un avantage intéressant en Eredivise puisqu'il compte déjà 6 points d'avance sur son dauphin, l'AZ Alkmaar. En Ligue des Champions, les hommes d'Erik Ten Hag ont remporté leurs deux premières rencontres sur le même score de 3-0 face à Lille et Valence, mais se sont faits surprendre à domicile par Chelsea dans une rencontre ouverte. Lors de leur excellent parcours l'an passé, les Néerlandais ont souvent fait la différence en déplacement contre Tottenham, Juventus et le Real Madrid (victoires 4-1 à Madrid, 2-1 à Turin et 1-0 à Londres). Entre une équipe de Chelsea qui a marqué sur ses 10 derniers matchs et un Ajax qui a scoré sur 12 de ses 13 derniers matchs, cette rencontre retour s'annonce ouverte entre deux équipes qui devront prendre des points.