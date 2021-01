Pronostic Châteauroux Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes coule Châteauroux

Arrivé lors de la trêve hivernale avec pour mission de maintenir le club en Ligue 2, Benoît Cauet connait aussi peu de réussite que son prédécesseur, Nicolas Usai. L'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen a dirigé la Berrichonne lors de 4 rencontres pour un bilan explicite de 4 défaites. Les Castelroussins se sont inclinés face à Troyes (2-0), Guingamp (2-3) et Auxerre (4-1) en championnat et contre Ajaccio en Coupe en milieu de semaine. Le club du Berry occupe la dernière place du classement et commence à voir l'écart face à ses concurrents directs augmenter de manière significative. Actuellement, la bande à Benoit Cauet affiche 6 points de retard sur le premier non relégable, Chambly, qui compte par ailleurs un match en retard. En grande difficulté, Châteauroux possède les pires attaques et défenses de Ligue 2. En milieu de semaine, la Berrichonne pouvait s'offrir un bol d'air en Coupe de France mais a donc été dominé à domicile par Ajaccio (0-2). Les Castelroussins restent sur 10 matchs sans la moindre victoire (8 défaites et 2 nuls).

En face, Valenciennes est calé dans le ventre mou du championnat avec 8 points d'avance sur la relégation. Victorieux du Havre (0-2) pour leur dernier match en Ligue 2, les Valenciennois n'ont pas pu enchaîner face au Paris FC, puisque cette rencontre a été reportée à cause de la neige qui recouvrait la pelouse du Hainaut. Peu inspiré à domicile lors des dernières journées, Valenciennes est en forme en déplacement puisque le club nordiste est invaincu lors des 6 derniers voyages qu'il a effectués. Les hommes d'Olivier Guégan restent en plus sur deux très beaux succès à Niort (0-3) et au Havre (0-2). En milieu de semaine, le VAFC a validé son ticket pour les 32de finale de la Coupe de France en dominant Chambly (2-0). Les Valenciennois joueront leur place au tour suivant face au Stade de Reims. Valenciennes, à l'aise en déplacement, devrait disposer d'une formation de Châteauroux qui n'y arrive plus depuis plusieurs semaines.