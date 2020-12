Pronostic Châteauroux Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse enfonce Châteauroux

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Châteauroux - Toulouse :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Habituée à lutter pour le maintien, la Berrichonne de Châteauroux s’avance vers un nouvel exercice compliqué cette saison. En effet, après 14 journées, le club castelroussin pointe en 18position, celle de premier relégable. La dynamique est en plus problématique puisque le club du Berry n’a remporté qu’un seul match lors des 8 dernières journées, face à Sochaux à Gaston-Petit. La Berrichonne a surtout perdu des points importants lors des confrontations directes face à des équipes luttant pour le maintien en s’inclinant contre Pau, Nancy ou Chambly. La semaine passée, Châteauroux s’est incliné chez le promu dunkerquois (2-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Ayant eu du mal à s'habituer à la L2, Toulouse a très mal lancé sa saison de Ligue 2 en s’inclinant lors des 2 premières journées. Le club toulousain s’est ensuite repris pour désormais être un candidat aux barrages et à la montée. Les hommes de Patrice Garande n’ont perdu qu’une seule fois lors des 12 dernières journées, dans un match fou face à Valenciennes (4-5). Solide, le club haut-garonnais occupe la 6place du classement à 4 points du leader. La semaine passée, le TFC a perdu des points au Stadium face à Guingamp (2-2) malgré les nouvelles réalisations de Healey et Antiste après avoir battu Toulouse et Niort. En forme et en confiance, Toulouse devrait s’imposer face à une formation de Châteauroux dans le dur.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Châteauroux Toulouse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !