Pronostic Châteauroux Sochaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Châteauroux accroche Sochaux !

La Berrichonne de Châteauroux a très mal débuté cette saison avec 6 journées sans victoire. Depuis, les Castelroussins n’ont perdu qu’à deux reprises face au Paris FC et Lorient. Ce week-end, les joueurs du Berry ont effectué une très belle opération en s’imposant chez un adversaire direct pour le maintien pourtant en forme, Le Mans (1-2). Si Châteauroux a affiché des lacunes offensives depuis le début de ce nouvel exercice, le club reste sur 3 victoire lors de ses 4 derniers matchs.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Sochaux a été pendant plusieurs journées parmi les barragistes. Le club sochalien a perdu sa place ce week-end au profit du Havre et voit des formations comme Clermont ou Nancy pointer le bout de leur nez. Les Sochaliens, habituellement solides à domicile, se sont inclinés samedi contre Troyes (0-2) et ont confirmé qu’ils étaient moins bien lors des derniers matchs. Les Lionceaux viennent de s’incliner contre deux prétendants à la montée, Lens et Troyes, et se sont également fait sortir en Coupe, par la petite équipe d'Epinal. Revigoré par son succès sur le Mans, Châteauroux semble en mesure d’accrocher au moins un nul face à des Sochaliens moins bien.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(140€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Châteauroux Sochaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !