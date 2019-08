Pronostic Châteauroux Rodez : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Le promu Rodez sur sa lancée face à Châteauroux

La Berrichone de Châteauroux a terminé l'exercice précédent dans le ventre mou du championnat (11) mais cette saison, la formation dirigée par Nicolas Usai qui a perdu beaucoup de joueurs à l'intersaison devrait faire partie des équipes luttant pour éviter la relégation. La préparation n'a pas été bonne et s'est terminée avec 2 nuls et 3 défaites. De plus, les partenaires de Razak Boukari ont lourdement chuté à Clermont (3-0) lors de la première journée. Cette contre-performance a souligné les manques de cette équipe. Pour la réception de Rodez, les Castelroussins seront en plus privés de leur défenseur Mbone, expulsé en Auvergne.

De son côté, Rodez, qui a été l'un des clubs à s'imposer face à Châteauroux lors de matchs amicaux (2-4), a parfaitement lancé sa saison en Ligue 2. Les joueurs de l'ancien attaquant lillois Laurent Peyrelade se sont en effet imposés face à l'AJ Auxerre (2-0) en réussissant une entrée de match tonitruante. Les Ruthénois sont en pleine confiance suite à leur titre de champion de National l'an passé. Pour ce match, nous les voyons en mesure de repartir du Berry avec au moins un nul.