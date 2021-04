Pronostic Châteauroux Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez va chercher un résultat à Châteauroux

Lanterne rouge de Ligue 2, Châteauroux devrait être rétrogradé en fin de saison. En effet, la Berrichonne accuse déjà 14 points de retard sur le premier non relégable, Dunkerque. De plus, si les équipes de bas de tableau n'ont pas abdiqué en vue du maintien, le club du Berry est sur une dynamique qui ne laisse pas présager d'un éventuel sursaut. Les Castelroussins viennent de s'incliner lors des deux dernières journées face à Dunkerque (1-2) et à Toulouse (1-0), après 3 nuls pour les 3 premiers matchs de Marco Simone sur le banc. La Berrichonne a remporté un seul match lors des 22 dernières journées, face à une formation de Chambly, avant-dernière. En face, Rodez a longtemps été englué dans la zone rouge mais a montré un excellent visage en fin d'année 2020 pour se reprendre. Depuis cette prise de conscience, les Aveyronnais ont lâché du lest et sont placés en 13position avec seulement 5 points d'avance sur Guingamp. Conscients qu'ils doivent à nouveau prendre des points pour se sauver, les Aveyronnais ont réalisé une très belle prestation le week-end dernier face à une formation du Paris FC qui joue les premiers rôles dans cette Ligue 2 (2-2).