Pronostic Châteauroux PSG : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Le PSG se réveille malgré les absents à Châteauroux

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

14de National, Châteauroux a retrouvé Michel Denisot à sa présidence en 2021. Les Castelroussins, propriété de United World Group du prince Saoudien Abdullah bin Mosaad, ont l'ambition de monter rapidement en Ligue 2, ce qui ne devrait pas être le cas cette saison. En effet, Châteauroux est même relégable puisqu'il y aura pas moins de 6 descentes vers la National 2 à la fin de l'exercice. Les joueurs de la Berrichonne restent sur 7 matchs sans victoire en championnat (3 nuls et 4 défaites).(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐Leader de Ligue 1, le PSG veut remettre la main sur la Coupe de France qu'il n'a pas gagné la saison dernière (défaite en 8face à Nice alors coaché par... Galtier). Le club parisien veut également effacer sa défaite concédée dimanche à Lens (3-1), face à son dauphin qui a remporté tous ses matchs disputés à Bollaert cette saison. A priori Mbappé, Messi, Neymar, Hakimi, Kimpembe, Navas, Verratti et Renato Sanches devraient tous manquer à l'appel ce vendredi soir. Cela ne devrait pas empêcher le PSG de s'imposer assez facilement face à une équipe relégable de National, et ça pourrait permettre au jeune prometteur Ekitike d'enchaîner une 3e titularisation, lui qui a scoré le seul but parisien dimanche à Lens.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(332€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(350€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Châteauroux PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !