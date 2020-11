Pronostic Châteauroux Pau : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Un Châteauroux – Pau cadenassé

Le maintien est en jeu lors de l’opposition entre Châteauroux et Pau, dans le cadre de la 10journée de Ligue 2. La Berrichonne lutte pour sa survie en Ligue 2 ces dernières saisons et est de nouveaux concerné lors de cet exercice. Avec 8 points au compteur, les Castelroussins comptent seulement 1 point de plus que le premier relégable, Ajaccio, et 2 sur l’avant-dernier, Pau. Les joueurs du Berry ont réussi quelques coups en s’imposant à Ajaccio lors de la 1journée ou en prenant le meilleur sur Niort (2-0) à Gaston Petit. Incapable d’aligner deux succès de rang cette saison, Châteauroux vient de s’incliner deux fois consécutivement face au Paris FC et Nancy.chezjusqu’au 18 novembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐L’adaptation en Ligue 2 n’est pas simple pour Pau. Le club du Béarn est avant-dernier avec 6 points au compteur. Le club palois a pris 5 de ses 6 points dans son Stade du Hameau avec notamment une victoire sur Niort (4-1). En déplacement, les hommes de Didier Tholot ont seulement accroché Amiens (0-0). Le week-end dernier, malgré une belle résistance, les Palois se sont inclinés au Stade Océane face au Havre (1-0) et n'ont toujours pas marqué le moindre but en 5 déplacements. Dans ce choc important pour le maintien, l’enjeu devrait prendre le dessus sur le jeu, et on devrait voir par conséquent une rencontre cadenassée avec moins de 3 buts.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Châteauroux Pau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !