Pronostic Châteauroux Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Châteauroux – Nancy : maintien en jeu

Avec 8 points de retard sur le premier non-relégable, la Berrichonne de Châteauroux doit se reprendre rapidement pour se sauver. Les Castelroussins vivent une saison galère qui semble les amener tout droit en National. En effet, dernier de Ligue 2, le club du Berry possède l'une des pires défenses du championnat, tandis que l'attaque n'est pas bien mieux. Pour tenter de se maintenir, la Berrichonne a recruté plusieurs éléments lors du mercato. Après un petit sursaut d'orgueil, la dynamique est retombée. Auteur d'un nul à Niort début février (1-1), Châteauroux s'est ensuite incliné sur le plus petit des scores face au Havre et contre le Paris FC lors des deux dernières journées.

En face, Nancy est également engagé dans la lutte pour le maintien. Le club lorrain a connu un terrible passage en novembre-décembre avec 8 rencontres sans la moindre victoire. Tombé dans la zone de relégation, le club nancéien s'est ressaisi en alignant une bonne série de 9 matchs sans la moindre défaite. Vainqueurs de 2 rencontres très importantes dans l'optique du maintien face à Pau et Dunkerque, Nancy a des regrets par rapport à son dernier match. En effet, les hommes de Jean-Louis Garcia ont mené pendant 50 minutes face au bien classé Grenoble, mais ont craqué dans les 10 dernières minutes, encaissant le but de la défaite à la 93minute. Malgré ce revers, Nancy a montré à la fois plus de détermination et de solidité que la Berrichonne lors des dernières semaines, ce qui devrait permettre au club lorrain de repartir chez lui avec au moins un point.