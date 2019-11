Pronostic Châteauroux Lorient : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lorient enchaîne face à Châteauroux !

La 15journée de Ligue 2 nous offre sur le papier une rencontre déséquilibrée entre le 16, Châteauroux, et le 2, Lorient. La Berrichonne a connu un départ de saison poussif mais a retrouvé quelques couleurs grâce à ses succès sur Auxerre et Valenciennes. Le week-end dernier, le club castelroussin s'est incliné face à une autre formation de L2, Niort, en Coupe de France (aux tirs aux buts). Châteauroux pointe toujours en fin de classement avec seulement un point d'avance sur le premier relégable et 5 sur le dernier. La Berrichonne s'apprête à vivre une saison à lutter pour le maintien et espère le réveil de ses attaquants (pire bilan du championnat avec seulement 6 buts inscrits). De son côté, Lorient a connu un très bon début de saison qui laissait présager d'un cavalier seul. Mais voilà, une série de matchs sans victoire a stoppé l'élan des Merlus. Les hommes de Pélissier ont réagi lors de la précédente journée face à Niort (4-1), avec notamment un doublé d'Hamel et un nouveau but de la pépite Wissa. La belle victoire face à Guingamp (3-0) pour l'entrée en lice des Bretons en Coupe de France laisse penser que Lorient est reparti de l'avant et va tout mettre en œuvre pour assurer le plus vite possible une des deux premières places de Ligue 2, synonymes de montée directe dans l'élite. Ce déplacement face à une équipe en difficulté est donc l'opportunité pour Lorient de pouvoir enchaîner et de mettre la pression sur les équipes de tête.