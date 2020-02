Pronostic Châteauroux Le Havre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Châteauroux sur sa lancée face au Havre !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Châteauroux – Le Havre chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En grande difficulté en début de saison, Châteauroux s’est bien repris depuis quelques semaines. La Berrichonne fait actuellement partie du groupe d’équipes à 31 points. Quinzièmes, les hommes d’Usai comptent 6 points d’avance sur le barragiste niortais. En 2020, les Castelroussins ont pris 13 points sur les 21 possibles. La Berrichonne reste sur deux très belles victoires face à Lens à domicile (3-2) et sur le terrain d’une formation de Grenoble habituellement très solide (1-0). En pleine confiance, Châteauroux veut poursuivre sa belle série et s’éloigner de la zone rouge.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Le Havre alterne les hauts et les bas. Alors qu'il était à la lutte pour la montée, le HAC vient d’enchaîner 5 matchs sans la moindre victoire. Les hommes de Le Guen occupent la 7place avec 6 points de retard sur Clermont, 5. De plus, le buteur Kadewere n’a plus rejoué depuis le match face à Lens et devrait être trop juste pour être titularisé dans le Berry. Les Normands viennent de s’incliner consécutivement contre deux équipes de bas de tableau, à savoir le Paris FC et Orléans. Vainqueur à l’aller (1-0), Châteauroux semble en mesure d’accrocher un résultat face à une équipe havraise dans le dur.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Châteauroux Le Havre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !