Pronostic Châteauroux Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble enchaîne à Châteauroux

Châteauroux vient de prendre 4 points très importants dans la course au maintien sur les deux dernières journées, avec une victoire à domicile face à Sochaux (2-1) et un nul sur la pelouse de Caen samedi (1-1). Cependant, la Berrichone est toujours en danger avec cette 15place au classement, et un seul point d'avance sur le premier relégable. Avant ces deux bons résultats, Châteauroux avait perdu ses 3 matchs précédents, joués face au Paris FC, Nancy et Pau. au classement de cette Ligue 2, Grenoble est devenu un candidat crédible à la montée, d'autant que les Grenoblois possèdent encore un match en retard, suite à l'épidémie de Covid qui a touché le club. Invaincu depuis 4 journées, le club de l'Isère sort d'une très belle semaine avec une victoire obtenue face à Nancy (1-0) et un bon nul tenu face au leader le Paris FC (0-0) samedi, deux matchs disputés à domicile. Lors de son dernier match à l'extérieur, Grenoble s'était imposé avec beaucoup de maîtrise à Pau (0-2) et pourrait enchaîner chez une autre équipe de bas de tableau.