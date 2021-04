Pronostic Châteauroux Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Châteauroux – Dunkerque : le sursaut berrichon se poursuit

Lanterne rouge de Ligue 2, Châteauroux a un pied en National. En revanche, les Castelroussins pourraient reprendre légèrement espoir ce samedi en s'imposant face à Dunkerque, première formation non relégable. En effet, les Nordistes comptent actuellement seulement 10 points de plus avec 7 journées à jouer. De plus, la Berrichonne a montré de bonnes dispositions lors des dernières rencontres et reste sur trois matchs nuls face à Sochaux (0-0), Caen (2-2) et surtout face à un Grenoble bien classé et redoutable à domicile (2-2). L'arrivée de Marco Simone sur le banc castelroussin semble avoir donné un coup de fouet à la Berrichonne. En effet, le club du Berry s'est retrouvé mené de deux buts dans l'Isère mais aussi en infériorité numérique suite à l'expulsion de Sunu. Ces événements n'ont pas perturbé Châteauroux qui est parvenu à égaliser (2-2). Sur leur lancée, les Castelroussins veulent décrocher la victoire face à une formation dunkerquoise pas au mieux. En face, Dunkerque a réalisé une première partie de saison intéressante. En revanche depuis plusieurs semaines, le club nordiste glisse dangereusement vers la zone de relégation. Actuellement, le promu compte seulement 1 point d'avance sur Guingamp et 3 sur Chambly, deux formations qui n'ont pas abdiqué pour se maintenir. A domicile, Dunkerque parvient parfois à réussir des coups et à accrocher des résultats comme il l'a fait récemment face à Niort, contre Ajaccio ou cette même Berrichonne. En déplacement, la donne n'est pas du tout la même avec une équipe qui accumule les contre-performances (9 matchs consécutifs sans victoire en déplacement) comme celle de la semaine dernière à Pau (3-1). Revigoré par ses récents résultats, Châteauroux semble en mesure d'accrocher au moins un nul et de poursuivre sa série d'invincibilité sous Simone face à une formation dunkerquoise à la peine en déplacement.