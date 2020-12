Pronostic Châteauroux Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont enchaîne à Châteauroux

La rencontre qui oppose Châteauroux à Clermont intéresse les deux extrémités du classement. La Berrichonne occupe actuellement la 19place avec 13 points et se retrouve dans la zone rouge. Du 14, Ajaccio, à la lanterne rouge Rodez, 7 formations sont seulement séparées par 4 points. Les Castelroussins s'attendaient à lutter pour le maintien mais espéraient ne pas se retrouver dans la zone de relégation à ce moment de la saison. Le week-end dernier, les Castelroussins sont allés faire match nul chez la lanterne rouge, Rodez (1-1), grâce à l'égalisation de l'expérimenté Razak Boukari, après 3 défaites consécutives. A l'heure d'affronter Clermont, Châteauroux reste sur 5 matchs sans la moindre victoire.

De son côté, le Clermont Foot est l'un des candidats déclarés aux barrages d'accession. La saison passée, les Auvergnats ont été stoppés dans leur progression par l'arrêt de la saison. Sur l'exercice 2020-2021, les Clermontois se montrent toujours aussi solides et sont dans le coup pour la montée. Les hommes de Gastien occupent la 6place avec 2 points de moins que le 3, Toulouse. Les Clermontois viennent de réaliser une excellente opération en s'imposant à domicile face au Paris FC (3-2), avec un doublé de Jodel Dossou. Le Clermont Foot réussit plutôt bien face à Châteauroux ces dernières saisons et veut poursuivre la série. En confiance, les Auvergnats semblent en mesure de s'imposer face à la Berrichonne.