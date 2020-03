Pronostic Châteauroux Caen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Caen résiste à Châteauroux !

La 28journée de Ligue 2 nous offre un match entre la Berrichonne de Châteauroux et le Stade Malherbe de Caen, deux formations sont positionnées en seconde partie de tableau avec une 15place pour Châteauroux et la 11pour Caen. Si les Castelroussins ont connu un départ poussif avec une seule victoire en 12 journées, ils se sont ensuite repris pour sortir de la zone rouge. Les hommes de Nicolas Usai se montrent cependant toujours irréguliers, capables de s'imposer à Ajaccio qui joue la montée directe en L1 et de perdre le week-end suivant à domicile contre le promu Chambly. Le week-end dernier, La Berrichonne a été punie par le Havre (0-3) alors qu'elle venait d'enchaîner deux victoires face à Lens (3-2) et Grenoble (0-1). Ce lourd revers concédé à domicile confirme les difficultés castelroussines dans leur stade Gaston-Petit. Avec 9 points de pris à la maison, Châteauroux possède l'un des pires bilans de la Ligue 2 (avant-dernier). En face, Pascal Dupraz est en train de réussir la mission qui lui a été confiée, à savoir le maintien. En difficulté sous les ordres de Rui Almeida, Caen a fait appel à l'ancien Toulousain pour prendre les rênes de l'équipe et assurer sa place en Ligue 2. Depuis son arrivée lors du match aller face à Châteauroux, la bande à Dupraz a disputé 18 rencontres et n'en a perdu que 4. Les Normands viennent de signer deux victoires consécutives face à Lens (1-4) et contre Grenoble (2-0) et ils n'ont perdu qu'1 seul de leurs 6 derniers matchs. Sur leur lancée, les Caennais devraient être capables d'accrocher au moins un nul à Châteauroux.