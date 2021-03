Pronostic Châteauroux Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Châteauroux résiste à Caen

Avec 10 points de retard sur le premier non relégable, Châteauroux se dirige tout droit vers le National. Le nouveau président du club du Berry Michel Denisot vient de faire appel à Marco Simone pour tenter de réaliser un miracle. Pour sa première sur le banc, la Berrichonne a réalisé une prestation intéressante à Sochaux en dominant la rencontre, mais avec seulement un nul à la clé (0-0). Ce point est venu stopper une série de 4 défaites consécutives face au Havre, le Paris FC, Nancy et Pau. Lors des 18 dernières journées de Ligue 2, les Castelroussins n’ont remporté qu’une seule rencontre mais espèrent pouvoir enchaîner après leur prestation du week-end dernier dans le Doubs.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade Malherbe de Caen n’est pas au mieux avec la 14place du classement, avec seulement 6 points d’avance sur le premier relégable, Pau. Les Caennais se sont inclinés ce lundi dans le derby face au Havre (0-2) et ont confirmé leurs difficultés. Lors des 18 dernières journées de Ligue 2, Caen fait à peine mieux que la Berrichonne avec deux succès obtenus face à Dunkerque et Niort. Les hommes de Pascal Dupraz restent sur trois revers consécutifs face au Paris FC (0-2), Nancy (1-0) et Le Havre (0-2) sans avoir marqué le moindre but. Pour cette opposition d’équipes dans le dur, Châteauroux compte sur l’effet Simone pour accrocher au moins un nul, dans une nouvelle rencontre fermée avec moins de 3 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Châteauroux Caen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !