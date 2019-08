Pronostic Châteauroux Ajaccio : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Ajaccio va chercher la victoire à Châteauroux

Après 3 journées de Ligue 2, la Berrichonne de Châteauroux occupe la 19place du championnat. Les hommes de Nicolas Usai ont lourdement perdu leurs deux matchs en déplacement : à Clermont (3-0) et à Niort (3-0). Et lors de leur seul match à domicile, les Castelroussins ont partagé les points avec le promu Rodez. Le bilan en championnat est faible avec 1 point au compteur, 6 buts encaissés et surtout 0 but marqué. La Coupe de la Ligue aurait pu servir de tremplin à Châteauroux, mais la lourde défaite concédée face à Niort (3-1) a accentué les craintes sur un effectif qui a perdu beaucoup de ses meilleurs joueurs cet été. De son côté, l'AC Ajaccio réalise un bon début de saison, seulement entâché par la défaite concédée à domicile la semaine face à Caen. Les hommes de Pantaloni ont fait un nul face au Havre, et sont ensuite allés chercher une belle victoire à Grenoble. Cette semaine en Coupe de la Ligue, les Corses ont explosé Valenciennes (4-1) et arrivent dans le Berry en pleine confiance, à l'image d'un Gaétan Courtet, auteur de 3 buts en L2 et préservé cette semaine. De plus, les Corses restent sur 5 matchs sans défaites à Gaston Petit : 3 victoires et 2 nuls. Pour cette rencontre, nous voyons un Ajaccio en forme s'imposer face à des Castelroussins dans le doute.