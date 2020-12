Pronostic Chambly Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes va chercher un résultat à Chambly

Promu l'an passé, Chambly a réussi à se maintenir en Ligue 2 grâce à un excellent départ. Pour ce nouvel exercice, les hommes de Bruno Luzi rencontrent plus de difficultés et occupent la place de lanterne rouge. Néanmoins, les Camblysiens sont sur une dynamique intéressante puisqu'ils sont invaincus lors des 4 dernières rencontres, au cours desquelles ils ont signé 3 nuls face à de grosses cylindrées de L2, Troyes, Toulouse et Ajaccio. En milieu de semaine, Chambly a réussi une très belle opération en s'imposant face à une formation de Rodez dans le dur (1-0) grâce au 4but de Joris Correa. Cette bonne période a permis à Chambly de revenir à un point de la première équipe non relégable. Comme Chambly, Valenciennes est également sur une série de 3 nuls et un succès. Les Nordistes ont également affronté 3 grosses formations, Toulouse, Auxerre et Ajaccio, et une équipe en difficulté Rodez. Les hommes d'Olivier Gueguan possèdent 17 points et sont calés en milieu de tableau, à la 10place. Habituellement performant à domicile, Valenciennes reste sur une très belle série en déplacement avec 2 nuls face à Troyes et Auxerre pour un succès spectaculaire à Toulouse (4-5). Au regard des dernières rencontres, Valenciennes semble en mesure de ramener au moins un point de son voyage chez le mal classé Chambly.