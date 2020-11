Pronostic Chambly Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse coule Chambly

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Chambly - Toulouse :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu la saison dernière, Chambly avait réussi à se maintenir grâce à un excellent début d’exercice. Cette saison, le club de Bruno Luzi réalise un départ nettement moins convaincant. Actuellement, Chambly occupe la dernière place du classement avec 6 points, à 3 unités du premier non relégable. Sur une série de 4 revers consécutifs, le club camblysien a obtenu un résultat intéressant lors de la dernière journée face à l’un des favoris à la montée, Troyes. En effet, Chambly, malgré une infériorité numérique, a réussi à accrocher un nul dans l’Aube (2-2). A domicile, les partenaires du capitaine Jaques restent sur deux défaites face à Clermont (0-3) et Dunkerque (0-1) sans inscrire le moindre but. En grande difficulté, Chambly doit se ressaisir face à Toulouse.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La mission ne sera pas simple pour Chambly car Toulouse a repris confiance. Relégué suite à une terrible saison de Ligue 1, le TFC a mal lancé sa saison en L2 avec des défaites d’entrée face à Dunkerque et Grenoble. Depuis ce revers, les Toulousains s'étaient relancés en alignant 7 matchs sans la moindre défaite. En revanche, au terme d’une rencontre spectaculaire et au scénario fou, les Pitchounes se sont inclinés dans les dernières minutes au Stadium face à Valenciennes (4-5). Neuvièmes d’un classement très serré, les protégés de Patrice Garande feraient un bon en avant en s’imposant face à la lanterne rouge. Supérieur à son adversaire, le TFC pourrait s’imposer face à Chambly.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Chambly Toulouse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !