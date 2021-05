Pronostic Chambly Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau tient tête à Chambly

Cette confrontation entre Chambly et Pau est très important dans la lutte pour le maintien. Promu la saison dernière, le club de l'Oise avait profité de l'euphorie de la montée pour se sauver. Lors de l'exercice actuel, les Camblysiens n'ont pas été épargnés par les coups du sort, notamment lorsque le club camblysien a été fortement touché par le Covid. En forme, Chambly avait été stoppé dans son élan par la pandémie. La suite fut compliquée puisque les hommes de Luzi ont glissé dans la zone de relégation. Néanmoins, Chambly n'a pas abdiqué puisqu'il s'est imposé la semaine passée sur le terrain du Havre (2-4). Cette victoire a permis aux Camblysiens, 19de revenir à 3 points de Caen, barragiste, et 5 de Niort, Dunkerque et Pau. Une victoire ce samedi permettrait à Chambly de garder espoir. Promu cette saison, Pau avait vécu un départ laborieux. En revanche, les Béarnais se sont ressaisis dans cette dernière ligne droite en réussissant à sortir de la zone rouge. Les hommes de Didier Tholot sont sur une excellente dynamique puisqu'ils sont invaincus lors des 9 dernières journées avec 5 victoires et 4 nuls. De plus, les Palois ont un match en retard à jouer en milieu de semaine face à Toulouse. Tenu en échec par Ajaccio la semaine passée, Pau vient chercher un résultat à Chambly et faire un pas supplémentaire vers le maintien. Sur une excellente série d'invincibilité, le club béarnais devrait tenir au moins le point du match nul face à une équipe de Chambly qui gagne peu, dans un match avec moins de 4 buts.