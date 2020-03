Pronostic Chambly Le Mans : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Chambly s’impose à huis clos face au Mans !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Chambly – Le Mans :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La rencontre entre Chambly et le Mans est la première qui se disputera en France à huis clos suite à l’épidémie du coronavirus. C’est donc dans un contexte particulier que les deux formations vont s’affronter. Chambly occupe actuellement la 13place de la Ligue 2 avec 9 points d’avance sur le barragiste Niort et sur le premier relégable, Le Mans. Les hommes de Bruno Luzi ont réalisé un exploit le week-end dernier en s’imposant chez le leader lorientais (1-2). Ce succès confirme la bonne forme des Camblysiens en 2020, année pendant laquelle ils ont engrangé 14 points sur les 24 possibles. Promu cette saison, Chambly pourrait faire un grand pas vers le maintien en s'imposant ce soir.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Mans a également été promu cette saison mais connaît moins de réussite. Les Sarthois ont connu un début de championnat difficile avant de réagir au cœur de l’automne. Mais le début d’année 2020 a été catastrophique et a fait plonger le Mans dans la zone de relégation. Suite au revers concédé à Ajaccio, le club sarthois a décidé de se séparer de Richard Déziré, son entraineur. Le week-end dernier, le Mans a bien eu l'électrochoc en disposant de Guingamp (2-1) dans la MMArena. Avant-derniers de Ligue 2, les Sarthois peuvent toujours se maintenir puisqu’ils ne comptent que 2 points de retard sur le premier non relégable mais à l'extérieur le club désormais entraîné par Réginald Ray reste sur 5 défaites consécutives toutes compétitions confondues (4 en championnat et 1 en Coupe de France). En forme ces dernières semaines, Chambly semble en mesure de s’imposer à huis clos face à des Manceaux dans le dur en déplacement.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Chambly Le Mans encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !