Pronostic Chambly Grenoble : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Grenoble au défi d'un Chambly solide

Promu cette saison en Ligue 2, Chambly réalise des débuts rêvés. Les hommes de Bruno Luzi se sont tout d'abord imposés face à Valenciennes (1-0) grâce à un penalty du capitaine Thibault Jaques. Ils se sont ensuite imposés à Orléans, de nouveau sur le plus petit des scores (1-0), grâce à un coup-franc de Florian David. Lors de ces deux rencontres, Chambly a été fortement dominé (64% de possession pour VAFC et 68% pour Orléans) mais a fait preuve de solidité. L'équipe s'appuie sur son bloc défensif et ses rares opportunités pour faire la différence (sur coups de pied arrêtés lors des deux premiers matchs). Grenoble sait donc à quoi s'attendre au stade Pierre Brisson de Beauvais (le stade de Chambly n'est pas homologué). Les Isérois vont devoir être plus vigilants que lors de leurs deux premiers matchs où ils ont à chaque fois concédé des buts. Le GF 38 a pris un point à Guingamp dans un match fou (3-3) mais s'est ensuite fait surprendre à domicile par Ajaccio (0-1). Pour cette affiche de L2, un match fermé est possible avec une équipe de Grenoble qui va se retrouver face au mur dressé par Chambly.