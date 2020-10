Pronostic Chambly Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Chambly repart face à Dunkerque !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Chambly - Dunkerque chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le cadre de la 9journée de Ligue 2, Chambly reçoit Dunkerque samedi pour un match important dans le bas de tableau. La formation de Bruno Luzi a réussi à se maintenir la saison passée grâce à un excellent départ. Pour la deuxième saison consécutive de Chambly, la situation est compliquée car après 8 journées, le club est la lanterne rouge de Ligue 2. Les Camblysiens affichent un bilan très pauvre de 5 défaites, 2 nuls et 1 victoire. De plus, la bande à Luzi possède la pire défense de L2 et l’une des moins bonnes attaques. Cette opposition face à un promu est l’opportunité de rebondir et de repartir vers l’avant. Les partenaires de Thibault Jaques doivent s’inspirer de ce qu’ils avaient réalisé face à Châteauroux (2-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Promu cette saison, Dunkerque réalise un départ convenable. Les Nordistes ont parfaitement profité des difficultés toulousaines pour débuter leur exercice par une victoire au Stadium. Sur leur lancée, les Nordistes ont accroché Clermont et se sont imposés face à Valenciennes. Depuis ce succès, les hommes de Mercadal ont plus de mal puisqu’ils ont perdu à 4 reprises lors des 5 dernières journées. A domicile, Chambly pourrait profiter de la venue d’une équipe nordiste désormais dans le dur pour se relancer.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Chambly Dunkerque détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !