Pronostic Chambly Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont enchaîne à Chambly

En ouverture de la 7journée de Ligue 2, Chambly accueille Clermont au Stade Pierre Brisson de Beauvais. Les Camblysiens, promus l'an passé, ont réussi à se maintenir pour leur première saison en Ligue 2. Les hommes de Bruno Luzi s'attendaient sans doute à souffrir lors de ce deuxième exercice qui est souvent plus difficile que le premier. Après 6 journées, Chambly est d'ailleurs déjà dans la zone rouge, en 18position, avec seulement 5 points pris. Depuis le début de saison, les partenaires du capitaine Jaques ont remporté une seule rencontre face à Châteauroux (2-1). Lors des 2 réceptions précédentes, Chambly s'était incliné face au Paris FC (0-3) et contre Grenoble (1-2).En face, le Clermont Foot sort d'une excellente saison, au cours de laquelle le club auvergnat n'a pas pu défendre sa chance lors des barrages d'accession, suite aux décisions prises par les instances du foot français d'arrêter la saison. Le coach Gastien a perdu lors de l'intersaison la révélation de l'an passé, Grbic, parti à Lorient. L'absence du buteur autrichien se fait ressentir, dans un secteur en difficulté en ce début d'exercice. Depuis le départ de la saison, les Clermontois se sont cependant montrés solides et n'ont perdu qu'une rencontre face à Troyes. Les partenaires de Magnin ont repris confiance lors de la dernière journée en s'imposant largement face à Rodez (3-0), un match qui a permis à Bayo (en feu avec Dunkerque la saison passée) d'ouvrir son compteur but cette saison. Déjà solide et avec une confiance offensive sans doute retrovuée, le Clermont Foot pourrait s'imposer face à une équipe de Chambly dans le dur.