Pronostic Chambly Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Chambly s'offre un peu d'espoir face à Amiens

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Chambly Amiens chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

19du classement, Chambly compte désormais à 6 journées de la fin 6 points de retard sur le premier non relégable, Dunkerque, et n'a donc plus de temps à perdre. Sur les 3 dernières journées, les hommes de Bruno Luzi affichent un bilan équilibré. Ils ont pu s’imposer à domicile face à Ajaccio (2-1), prendre un bon point à Rodez (2-2), mais ont été dominés la semaine passée par Valenciennes au Hainaut (2-1). Les Camblysiens peuvent regretter l'expulsion rapide du jeune Parisien Callegari (31minute) alors qu'ils avaient été rejoints au score un peu avant (1-1 au bout de 10 minutes de jeu).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Amiens est 10et va vivre a priori une fin de saison sans saveur ni réel objectif. Relégués de Ligue 1 l'été dernier, les Picards avaient connu récemment une bonne période avec 1 nul face à Auxerre suivi 2 victoires consécutives contre Troyes et Rodez, à chaque fois à domicile. En revanche, de retour à l'extérieur mercredi pour un match en retard, les Amiénois ont confirmé leurs difficultés actuelles en déplacement, s'inclinant 3-0 à Clermont. Ayant pris 1 seul point sur ses 5 derniers déplacements (1 nul, 4 défaites), Amiens pourrait s'incliner chez une équipe de Chambly qui a besoin des 3 points et qui s'est imposé face à Toulouse lors de son dernier match à domicile.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chambly Amiens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !